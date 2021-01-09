09 Ocak 2021, Cumartesi

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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum bölgesi için Mario Mandzukic transferinde byük bir aşama kaydetti ve oyuncuyla her konuda anlaştı. İşte Hırvat yıldızın sözleşme şartları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 06:10
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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş aradığı forveti nihayet buldu, Mario Mandzukic. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rizespor maçı sonrasında yaptığı "Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa olabilir" açıklaması siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

Hırvat futbolcu ile siyah-beyazlılar arasında yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindiği ve imza için geri sayıma geçildiği öğrenildi.

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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş yönetiminin Mandzukic'e 6 aylık bir teklif sunduğu ve bu periyot için kendisine 1 milyon euro garanti para önerdiği; Hırvat forvetin bu teklife olumlu baktığı ifade edildi.

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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

YENİ SÖZLEŞME SEZON SONU
Taraftar arasında 6 aylık anlaşma sağlanırsa, sezon sonunda Mandzukic ile yeniden masaya oturulacak. 6 aylık periyotta yıldız oyuncunun göstereceği performans yeni sözleşme konusunda çok önemli.

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Beşiktaş Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı! İşte sözleşme şartları

Mandzukic'in kontratının uzatılıp uzatılmaması, oyuncunun çıktığı maç sayısı ve gösterdiği performansa göre şekillenecek. 34 yaşındaki isim Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Mandzukic, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul ederse önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak.

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