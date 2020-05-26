Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Beşiktaş'ta gündem maddelerinden biri Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımdaki geleceği... Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun eski takımları Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulurlen, siyah-beyazlı, kulüp tecrübeli futbolcularıyla ilgili kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 19:16 ABONE OL