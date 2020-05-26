26 Mayıs 2020, Salı

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Beşiktaş'ta gündem maddelerinden biri Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımdaki geleceği... Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun eski takımları Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulurlen, siyah-beyazlı, kulüp tecrübeli futbolcularıyla ilgili kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 19:16
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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta iç ve dış transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Corona virüsünü atlatan ve cuma günü karantina süreci sona erecek olan başkan Ahmet Nur Çebi, evinde olduğu bu süre zarfında ekibiyle telekonferans yoluyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Çebi'nin karantina süreci sonrasındaki ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sezon sonunda...

Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcunun eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri öne sürülmüştü.

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