26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş, vaka sayısındaki olumlu seyrediş sonrasında ise Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, güne sabah yaptığı antrenmanla kuvvet ve taktik çalışmasıyla başladı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:40
ABONE OL
  • 1
  • 13
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarına tam gaz devam etti.

  • 2
  • 13
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

1.5 saate yakın süren antrenmanda siyah-beyazlılar, kuvvet, taktik ve kondisyon çalıştı.

  • 3
  • 13
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

Kartal, hazırlıklarını saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

  • 4
  • 13
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

İşte idmandan kareler...

  • 5
  • 13
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör