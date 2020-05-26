Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş, vaka sayısındaki olumlu seyrediş sonrasında ise Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, güne sabah yaptığı antrenmanla kuvvet ve taktik çalışmasıyla başladı. İşte idmandan kareler...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:40 ABONE OL