17 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! "Come to Beşiktaş"

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transferde atağa kalktı. Önceliği orta saha bölgesine veren siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ''Alınsa çok iyi olur'' dediği Kolombiyalı canavar için harekete geçti. Yıldız ismin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 06:36
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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! Come to Beşiktaş

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! Come to Beşiktaş

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi listeye birçok ismi almıştı.

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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! Come to Beşiktaş

Listedeki isimler için temaslara başlayan siyah-beyazlılar transferde önceliği orta saha bölgesine verdi.

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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! Come to Beşiktaş

Taraftarın da çok istediği isim için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

İşte transferin detayları...

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Beşiktaş taraftarından Carrascal'a çağrı! Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ta Jorge Carrascal sesleri manşetleri her geçen gün daha çok süslemeye devam ediyor. Fiorentina ve Juventus iddiaları olmasına rağmen bu iki takımın da Carrascal için bir hamle yapmadığı, Beşiktaş ile Ajax'la ise görüşmelerin devam ettiğini iddia edildi.

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