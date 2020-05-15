Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamanın ardından, testi pozitif çıkan 8 kişiden 7'sinin kulüp çalışanı, 1'inin futbolcu olduğu öğrenildi. Öte yandan takımın gölcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri