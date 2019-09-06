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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Süper Lig'de transfer dönemi sona ermesine rağmen sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, adı Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan yıldız golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 14:10
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