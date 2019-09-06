06 Eylül 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'de transfer dönemi sona ermesine rağmen sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, adı Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan yıldız golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 14:10
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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'in dördüncü haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanından konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Siyah-beyazlılar, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle uzun süre transferde sessiz kalmış ve borçların yapılandırılmasının ardından transfer bombalarını peş peşe patlatmaya başlamıştı.

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

İlk olarak geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazlılar; Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby'i kadrosuna katarak transferi noktalamıştı.

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Dış transferde aniden hareketlenen Kara Kartal'da iç transferde de hareketli günler yaşandı.

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Medel, Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Shinji Kagawa (kiralık) ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yıldız golcü Burak Yılmaz'ın ayrılığı da gündeme gelmişti.

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