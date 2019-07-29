29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde atağa kalkan ve Tyler Boyd ile Douglas'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran; Cyle Larin'i de kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e gönderen siyah-beyazlılarda iki ayrılık daha yolda... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 19:51
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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

MARTINS INDI'DE MUTLU SON

Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Indi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

SOL BEKE DURMISI

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, rotasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol bek transferine çevirdi.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Listenin başında ise Riza Durmisi yer alıyor. Danimarkalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

İtalyan ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Durmisi'yi gözden çıkarmış durumda.

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