29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde atağa kalkan ve Tyler Boyd ile Douglas'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran; Cyle Larin'i de kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e gönderen siyah-beyazlılarda iki ayrılık daha yolda... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 19:51
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