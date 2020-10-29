29 Ekim 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Beşiktaş'ta gidip gitmeyeceği en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Dorukhan Toköz'e siyah-beyazlılar yeni teklifini iletti. 24 yaşındaki yıldız isme sunulan son teklifin detayları ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:25
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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi.

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, siyah-beyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk Lirası'na çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu.

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!

Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

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