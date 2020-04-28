28 Nisan 2020, Salı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama! "İndirim yapmazlarsa gitsinler"
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, bankalarla yapılan anlaşmalardan ne kadar faiz ödendiğine, Karius'un durumundan mali şartlara kadar birçok konuda konuşurken Talisca hakkında da, "Talisca geldi de biz mi gelmesin dedik" ifadelerini kullandı. İşte siyah-beyazlıların bir numarasının açıklamalarının tamamı...
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