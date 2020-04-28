28 Nisan 2020, Salı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama! "İndirim yapmazlarsa gitsinler"

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, bankalarla yapılan anlaşmalardan ne kadar faiz ödendiğine, Karius'un durumundan mali şartlara kadar birçok konuda konuşurken Talisca hakkında da, "Talisca geldi de biz mi gelmesin dedik" ifadelerini kullandı. İşte siyah-beyazlıların bir numarasının açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 15:06
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden çoğu konuya dair TRT Spor'da açıklık getirdi. İşte Çebi'nin açıklamalarının hepsi...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler!

"Futbolu, basketbolu özledim. Kolumun kırıldığı sürece kadar her yere gitmeye çalışıyordum. Sportif faaliyetleri özlüyoruz.

Bu küresel bir kriz. Kitlesel hareketler, ortak kararlar gerekiyor. Bizim kasamıza gelen 5 kuruş yoktu zaten. Bankalardan aldığımız krediler var. Bütün paralarınız oraya gidiyor. Size harcamanız gereken hiçbir şey bırakmamış. Geçen Ağustos'ta yapılan bir sözleşme bu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler!

'BÖYLE BİR ANLAŞMAYI İMZALAYAMAZSINIZ'

Böyle bir anlaşmayı imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Faizler bile sizin gelirleriniz tarafından karşılanmıyor.

Biz birlik olamazsak başarılı olamayız. Bakıyorum, 'Güçlü başkan, paran varsa öde' diyorlar. Yahu ödeyemiyorum. Bu borcu ödemeye ne benim, ne de bir başkasının gücü yetmez. Bu ancak bir sistem içerisinde yapılır.

Kulüpler yoksa futbolcular da olmayacaklardır. Fedakarlık yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bazı futbolcularımızla henüz yol alamadık. Bazı futbolcularımız da iyi yaklaşıyorlar. Hepsi benim çocuklarım. İsim veremem. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. İnanıyorum onlar da gereken müsamahayı gösterecekler.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler!

'SENEDE 450-500 MİLYON LİRA FAİZ ÖDÜYORUZ'

Vazgeçen sponsorlarımız var. Ama bitmiş bir şey. Sponsorlarımız da bu krizden anormal derecede etkilendi. Taraftarsız oynama söz konusu. Bu da büyük gelir kaybı. Önümüzdeki sene yüzde 50 kayıp bekliyorum. 3 milyara yakın borcumuz var. 450-500 milyon lira faiz ödüyoruz senede.

Ligler tescil edilseydi şampiyon olan takım gölgede kalacaktı. Ben bu sezon oynanmamış kabul edilsin dedim. Trabzonsporlular beni yanlış anladı.

Biz artık öze dönmek zorundayız. Daha genç bir kadro ortaya çıkarmak zorundayız. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen transferler yapmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler!

KARIUS HAKKINDA...

Karius burada kalırsa, gitmekten vazgeçmemişse onun kararını hoca verebilir. Hocamızla da konuştuk; son 8 haftada yeni futbolcuları oynatacağını söyledi. Genel anlamda. Karius fesih yapıp gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Karar onundur. Karius'un kontratı mayıs sonu bitiyor. Gitmek istiyorsa gidebilir.

Kendi içimizden sportif direktör bulacağız.

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