Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

Beşiktaş'tan Atiba'ya ilginç teklif!

Siyah-Beyazlı ekipte yeni sezon için kadro planlamasına başlandı. Takımda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş'ta, yıldız orta saha Atiba'ya ilginç bir teklif yapıldı...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





