08 Şubat 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan Atiba'ya ilginç teklif!

Siyah-Beyazlı ekipte yeni sezon için kadro planlamasına başlandı. Takımda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş'ta, yıldız orta saha Atiba'ya ilginç bir teklif yapıldı...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:40
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Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

Beşiktaş'ta sezon sonunda çok önemli değişiklikler olacak.

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Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

Sabah'ın haberine göre yönetim, kadrodaki yabancı sayısını 10'a düşürmeyi planlıyor.

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Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

Bu doğrultuda yolların ayrılması beklenen isimler şöyle;

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Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

QUARESMA

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Beşiktaştan Atibaya ilginç teklif!

ADRIANO

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