08 Şubat 2019, Cuma
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İşte İlhan Mansız gerçeği! "Sadaka mı veriyorsunuz?"
Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, sürpriz bir şekilde görevinden ayrılmıştı. Yapılan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Olayı perde arkasında ise çok farklı bir nedenin yattı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:28
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