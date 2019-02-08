08 Şubat 2019, Cuma

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Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Beşiktaş'ı sarsan gelişme! Japon futbolcu Shinji Kagawa ile ilgili büyük bir kriz patlak verdi. İşte ülke sınırlarını aşan krizin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:06
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Bu kriz Beşiktaşı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Beşiktaş, Shinji Kagawa transferini sosyal medyadan üzerinde "Boğaz'ın Samurayı" yazan bu illüstrasyonla paylaşmıştı.

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Bu kriz Beşiktaşı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Ancak Siyah Beyazlılar'ın bu paylaşımında kullandığı görsel, Japonların Yükselen Güneş Işığı bayrağını kullanması büyük tepkilere neden oldu.

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Bu kriz Beşiktaşı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Japonya'nın Asya kıtasındaki yayılmacı siyasetini sembolize eden bu bayrağın Siyah Beyazlı kulüp tarafından paylaşılması Güney Korelileri bir hayli kızdırdı.

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Bu kriz Beşiktaşı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Hürriyet'te yer alan haber göre; Paylaşım, daha sonra kaldırılıp Japonya'nın günümüzdeki bayrağıyla güncellense de Güney Korelilerin tepkisi dinmedi.

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Bu kriz Beşiktaşı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Kagawa'nın ülkesi Japonya'nın yayılmacı politikalarını temsil eden Yükselen Güneş Işığı Bayrağı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'nda teslim olması sonucunda değiştirilmişti.

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