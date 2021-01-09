Beşiktaş'tan 3 gurbetçiye kanca! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Salih Özcan: Beşiktaş'ın mercek altına aldığı bir diğer isim ise Salih. 22 yaşındaki genç yetenek, Köln formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya U-21 takımında kaptan olarak görev yapan, Salih'le temasa geçen Kartal'ın devre arasında bu transferi bitirmesi bekleniyor. Salih, orta sahada hem ofansif hem de defansif olarak oynayabiliyor.



