09 Ocak 2021, Cumartesi

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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

Beşiktaş devre arasında yapacağı yeni transferler için hem kontenjan hem de bütçe ayırmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verilen Kartal'da, dikkat çeken bir Hasic kararı da alındı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 09:37
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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

Kartal, transferde hem kontenjan hem de bütçe açabilmek için planını hazırladı. Kadro dışında bulunan bazı oyuncuların yanı sıra, Sergen Yalçın bazı isimleri de gözden çıkardı. İşte o futbolcular...

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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

DOUGLAS TÜRKİYE'DE DEVAM!

Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 yılda Beşiktaş formasını sadece 8 maçta giyen Douglas, dönem başında herhangi bir problemi olmamasına rağmen takıma dönmek konusunda istekli olmayınca kadro dışı bırakılmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre, Mirin gibi halinden memnun olmayan Brezilyalı sağ bekin Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmelerine başladığı ve kariyerine Türkiye'de devam edeceği bildiridi.

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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

HASIC'E OYNAMA FIRSATI

İstediği kadar şans bulamayan Ajdin Hasic, sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 7 maçta süre aldıı. 19 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta attığı gollerle yıldızını parlatmasına rağmen kiralanacak...

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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeteneğine güvendiği oyuncusunun ikinci yarıda düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmesini, gelecek sezonda takıma dönüp ilk 11 yarışına girmesini bekliyor. Hasic geçen yıl 1. Lig takımlarından Ümraniye'ye kiralanmıştı.

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Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

LJAJIC KREDİSİNİ TÜKETTİ!

Kara Kartal'da bu sezonki performansıyla adeta kadroda varlığıyla yokluğu belli olmayan Adem Ljajic, hem teknik ekip hem de yönetimin sabrını taşırmıştı.

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