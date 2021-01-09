Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor! Hasic...

Beşiktaş devre arasında yapacağı yeni transferler için hem kontenjan hem de bütçe ayırmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verilen Kartal'da, dikkat çeken bir Hasic kararı da alındı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 09:37 ABONE OL