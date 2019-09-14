14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta Jeramin Lens oynadığı futbolla Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. İlk 3 haftada da şans verdiği oyuncusunun bekleneni verememesi üzerine Avcı, Lens'i artık kadroda düşünmüyor. Bunların yanı sıra Lens ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 16:05
  • 1
  • 11
Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayarak lige istediği gibi başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta, Jeramain Lens hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

  • 2
  • 11
Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

2 sezon önce büyük umutlarla İngiliz ekibi Sunderland'den transfer edilen Hollandalı, siyaz-beyazlı formayla bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

  • 3
  • 11
Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Özellikle 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Lens, aynı performansı Beşiktaş'ta gösteremedi.

  • 4
  • 11
Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Son olarak Abdullah Avcı oyuncuyu Gazişehir maçı kadrosuna dahil etmedi.

  • 5
  • 11
Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oyuncuya teklifler olduğu ama oyuncunun bu teklifleri kabul etmediği öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör