Beşiktaş'ta yönetimden Jeremain Lens'e net mesaj

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta Jeramin Lens oynadığı futbolla Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. İlk 3 haftada da şans verdiği oyuncusunun bekleneni verememesi üzerine Avcı, Lens'i artık kadroda düşünmüyor. Bunların yanı sıra Lens ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





