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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Gazişehir deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Avdullah Avcı ve Gazişehir cephesinde Sumudica zorlu maç öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Gazişehir mücadelesinin ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:24
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