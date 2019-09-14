14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Gazişehir deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Avdullah Avcı ve Gazişehir cephesinde Sumudica zorlu maç öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Gazişehir mücadelesinin ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:24
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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!

İŞTE HER İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gazişehir Gaziantep
Günay
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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
Tosca
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Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
Morais
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