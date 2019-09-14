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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında Gazişehir Gaziantep'in kazandığı penaltıda siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida inanılmaz bir hata yaptı. İşte o pozisyon ve maçtan diğer görüntüler...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 21:19
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