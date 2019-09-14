14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında Gazişehir Gaziantep'in kazandığı penaltıda siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida inanılmaz bir hata yaptı. İşte o pozisyon ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 21:19
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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Gazişehir maçında akıl almaz bir hata yaptı.

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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk oldu.

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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Beşiktaş'ta yeni transferler Elneny ve Diaby ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Ev sahibi Gazişehir Gaziantep mücadeleye hızlı başladı ve siyah-beyazlı takımın savunmasına zor anlar yaşattı.

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Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Maçın henüz 7. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

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