Beşiktaş'ta Vida'dan inanılmaz hata! İşte o anlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında Gazişehir Gaziantep'in kazandığı penaltıda siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida inanılmaz bir hata yaptı. İşte o pozisyon ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 21:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





