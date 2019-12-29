29 Aralık 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...
Süper Lig'in 17. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenmişti. Maçın oyuncusu hiç şüphesiz 1 gol 3 asist yapan Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson oldu! Peki 36 yaşındaki Kanadalı orta saha, ayrılık açıklamalarına ne cevap verdi? Siyah-beyazlılarda orta sahanın maestrosu sezon sonu sahalara veda mı ediyor? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:53
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