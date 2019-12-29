29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

Süper Lig'in 17. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenmişti. Maçın oyuncusu hiç şüphesiz 1 gol 3 asist yapan Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson oldu! Peki 36 yaşındaki Kanadalı orta saha, ayrılık açıklamalarına ne cevap verdi? Siyah-beyazlılarda orta sahanın maestrosu sezon sonu sahalara veda mı ediyor? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:53
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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

Beşiktaş'a ilk geldiğinden bu yana taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, son olarak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giymiş ve 1 gol 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

REKOR KIRDI
Atiba, Gençlerbirliği maçına damga vurmuştu. Kariyerinde ilk defa bir maçta 3 asist yapan Kanadalı oyuncu, aynı zamanda 1 gol atarak maçın tam anlamıyla yıldızı olmuştu!

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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

BEŞİKTAŞ'IN GİZLİ GOLCÜSÜ!
Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Atiba, bu sezon attığı sürpriz gollerle adından söz ettirdi. 36 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Umut Nayir'den sonra en golcü üçüncü futbolcu konumunda!

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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

Peki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba, emekliliğe mi ayrılıyor? Ayrılık açıklamalarına ne cevap verdi? İşte cevabı...

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Beşiktaş'ta Atiba emekliliğe mi ayrılıyor? Açıkladı...

YÖNETİM İKİ SEÇENEK SUNDU!
Orta sahanın maestrosu Atiba Hutchinson, yönetime 'Bir sezon daha oynarım' dedi. Atiba'ya ise Beşiktaş yönetimi iki seçenek sundu!

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