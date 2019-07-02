02 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş Tyler Boyd için geri sayımda
Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü'nde top koşturan Boyd'un transferi için girişimlere devam ediyor. Genç yıldızla el sıkışan siyah-beyazlılar, Guimaraes'le büyük ölçüde anlaştı. Boyd 1 hafta içinde resmi imzayı atacak.
Giriş Tarihi: 02.07.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 07:51
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