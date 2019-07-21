21 Temmuz 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd 3 asistle yıldızlaştı. Oğuzhan Özyakup ise adeta takıma yeni katılmış gibiydi. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan Beşiktaşlı futbolcuların isim isim performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 22:26
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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

Beşiktaş 7. dakikada Gökdeniz'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü Kocaelispor karşısında 23'te Quaresma'nın golüyle beraberliği yakaladı. 33. dakikada Roco ise skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

İkinci yarıda teknik direktör Abdullah Avcı birçok oyuncu değiştirdi ve yeni transfer Tyler Boyd da bu yarıda oyuna dahil oldu.

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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

Tyler Boyd'un 3 gole direkt katkı verdiği maçta siyah beyazlılar Umut Nayir (2), Oğuzhan Akgün (2) ve Muhayer'in golleriyle farkı arttırdı.


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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

"LJAJİC LİDERLİĞİ ALDI. BOYD'UN 3 GOLE DİREKT KATKISI VAR"

LJAJİC

Üretkenlik ve liderlik anlamında forvet arkasında liderliği tamamen Adem Ljajic alacak gibi görünüyor. Arkadaşlarına bu güveni verdi.

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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

BOYD

Boyd'un 3 gole direkt katkısı var. Çok fit geldi. Çok formda. Yaz dönemini geçirmiş bir oyuncu gibi değil de, iyi çalışarak fit gelerek, hırslı ve arzulu. Bindirmeleri çok önemli.

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