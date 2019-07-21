21 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd 3 asistle yıldızlaştı. Oğuzhan Özyakup ise adeta takıma yeni katılmış gibiydi. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan Beşiktaşlı futbolcuların isim isim performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 22:26
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