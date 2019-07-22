22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Ukraynalı kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşan siyah-beyazlılar, şimdi de Schalke ile pazarlıkta. Aracılık yapan isimse oyuncunun menajeri Fali Ramadani.

Giriş Tarihi: 22.07.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Transfer döneminin başladığı günden beri Schalke'den ayrılacağı açıklanan Konoplyanka ile yakından ilgilenen Beşiktaş, dev transfer için büyük aşama kaydetti.

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile sıkı kontak kurup Fenerbahçe'yi devre dışı bırakan siyahbeyazlı kulüp, usta krampon ile el sıkışmıştı.

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Transferin tamamlanması için sıra Alman kulübüyle anlaşmaya geldi.

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Alınan haberlere göre idarecilerin, oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile görüşüp Schalke ile yapılacak pazarlıklarda da kendisini aracı olarak kullanacakları bildirildi.

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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka'yı bitiriyor

Ramadani'nin Schalke'ye indirim yaptırabileceğini söylediği öğrenildi. Alman temsilcisi, Yevhen için kapıyı 6 milyon euro'dan açmıştı.

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