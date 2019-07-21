21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

2019-20 sezonu hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçtan 7-1 üstünlükle ayrıldı. İşte bol gollü maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 21:20
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
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