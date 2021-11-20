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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Süper Lig'de zirveden uzak kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz puan alamayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda sezon başında birbirinden değerli futbolcular kadroya katılırken hem Pjanic hem de Texeira'dan bir türlü istenilen verim alınamadı. Ayrıca büyük umutlarla kadroya dahil edilen Batshuayi'de iyi başladığı sezona geçirdiği sakatlıklar yüzünden devam edemedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, buna göre kadroda bazı değişikliklere gitmeye karar verdi. Yalçın, takım içinde performansından memnun olmadığı bazı isimlerle sezon sonunu beklemeden yolların ayrılmasını talep etti. İşte Yalçın'ın listesindeki ilk aday ve detaylar... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:54
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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar bu açığı kapatmaya çalışmış olsa bile takım içinde yaşanan sakatlıklar bu gelişmeye izin vermedi.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Yalçın, özellikle Pjanic, Texeira ve Batshuayi'nin takıma katılmasıyla birlikte daha ofansif bir takım tercih ederken savunmada yaşanan hatalara engel olamadı.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 maçta da puan alamayan Sergen Yalçın ve öğrencileri Ajax ile oynadıkları maça tam 11 futbolcudan eksik sahaya çıktı.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Geçen sezonu sadece 8 mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'ta, bu sezon geride kalan 12 haftanın ardından 4 mağlubiyet yaşandı. Bu durumun ardından kadroda revizyon yapmak isteyen Sergen Yalçın bazı isimlerden vazgeçti.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Süper Lig'de birçok maçta 8+3 kuralı nedeniyle sıkıntılar çeken Beşiktaş'ta en büyük avantaj ise kalede yaşandı. Teknik heyet, hem Ersin Destanoğlu'nun hem de Mert Günok'un performansından memnun.


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