Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın o isimden vazgeçti!

Süper Lig'de zirveden uzak kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz puan alamayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda sezon başında birbirinden değerli futbolcular kadroya katılırken hem Pjanic hem de Texeira'dan bir türlü istenilen verim alınamadı. Ayrıca büyük umutlarla kadroya dahil edilen Batshuayi'de iyi başladığı sezona geçirdiği sakatlıklar yüzünden devam edemedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, buna göre kadroda bazı değişikliklere gitmeye karar verdi. Yalçın, takım içinde performansından memnun olmadığı bazı isimlerle sezon sonunu beklemeden yolların ayrılmasını talep etti. İşte Yalçın'ın listesindeki ilk aday ve detaylar... (BJK spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:54 ABONE OL