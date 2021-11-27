27 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Giresunspor maçında Champness'in golü maçın önüne geçti! Mert Günok'un sakatlığına rağmen...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Misafir takımda 4. golü kaydeden Champness'in, Mert Günok'un sakatlığına rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturması ise tepki topladı. Pozisyonla alakalı sosyal medyada ise birçok yorum yapıldı. İşte o pozisyon ve yorumlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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