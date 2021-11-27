27 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Giresunspor maçında Champness'in golü maçın önüne geçti! Mert Günok'un sakatlığına rağmen...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Misafir takımda 4. golü kaydeden Champness'in, Mert Günok'un sakatlığına rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturması ise tepki topladı. Pozisyonla alakalı sosyal medyada ise birçok yorum yapıldı. İşte o pozisyon ve yorumlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:27
ABONE OL
  • 1
  • 21
Beşiktaş Giresunspor maçında Champness’in golü maçın önüne geçti! Mert Günok’un sakatlığına rağmen...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 4-0 kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Beşiktaş Giresunspor maçında Champness’in golü maçın önüne geçti! Mert Günok’un sakatlığına rağmen...

Giresunspor, 22. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle öne geçti. 39. Necip Uysal, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Her 2 pozisyonda da hakem Hüseyin Göçek, VAR hakemi Zorbay Küçük'ten gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi.

  • 3
  • 21
Beşiktaş Giresunspor maçında Champness’in golü maçın önüne geçti! Mert Günok’un sakatlığına rağmen...

Giresunspor, 55. dakikada Mert Günok'un büyük hatası sonrası Ibrahima Balde ile skoru 2-0'a getirdi. Serginho, 64. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Joseph Champness, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

  • 4
  • 21
Beşiktaş Giresunspor maçında Champness’in golü maçın önüne geçti! Mert Günok’un sakatlığına rağmen...

Beşiktaş, 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybederek 20 puanda kaldı. Giresunspor ise 45 yıl sonra İstanbul'da kazanarak puanını 16'ya yükseltti.

  • 5
  • 21
Beşiktaş Giresunspor maçında Champness’in golü maçın önüne geçti! Mert Günok’un sakatlığına rağmen...

SON GOLE BÜYÜK TEPKİ

Karadeniz temsilcisinin son golü ise tepki çekti. Defans arkasına atılan topa çıkmak isterken Mert Günok sakatlandı ve yere yığıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör