Beşiktaş Giresunspor maçında Champness'in golü maçın önüne geçti! Mert Günok'un sakatlığına rağmen...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Misafir takımda 4. golü kaydeden Champness'in, Mert Günok'un sakatlığına rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturması ise tepki topladı. Pozisyonla alakalı sosyal medyada ise birçok yorum yapıldı. İşte o pozisyon ve yorumlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:27 ABONE OL