10 Kasım 2021, Çarşamba

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Süper Lig'de ve Avrupa'da 12 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitme kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda verim alamadığı ve performanslarını yükseltemeyen futbolcularla kesin olarak yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta, bazı oyuncularla devre arasında vedalaşılacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:28
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ta, milli arada flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, sürpriz isimlerle ocak ayında yollar ayrılabilir.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, sezon içinde forma şansı verdiği ancak bu şansı yeterli şekilde kullanamayan isimleri ekibiyle birlikte belirlediği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Yalçın'ın, bu futbolculara daha fazla dakika vermek istemediği ve kredisi tükenen oyuncuları oynatıp puan kaybı yaşamak istemediği belirtildi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Bu doğrultuda ocak ayında bazı futbolcularla yolların ayrılması beklenen Beşiktaş'ta, takıma veda edecek bazı adaylar da şimdiden belli.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

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