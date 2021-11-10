BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...

Süper Lig'de ve Avrupa'da 12 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitme kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda verim alamadığı ve performanslarını yükseltemeyen futbolcularla kesin olarak yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta, bazı oyuncularla devre arasında vedalaşılacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:28 ABONE OL