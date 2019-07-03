Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ancak transferde sessiz kalan Beşiktaş, transfer bombalarını peş peşe patlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılar, iki ismin transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





