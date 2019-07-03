03 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ancak transferde sessiz kalan Beşiktaş, transfer bombalarını peş peşe patlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılar, iki ismin transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 11:12
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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncu arayışında titiz davranan ve transferde sessiz kalan Kara Kartal, ilk somut adımı atıyor.

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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

Siyah-beyazlı yönetim, transfer listesinde yer alan 2 ismin transferini bitirdi. İşte detaylar...

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Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam

GUIMARAES İLE EL SIKIŞILDI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Portekiz kulübü Guimaraes'le Tyler Boyd için yaptığı son görüşmede anlaşma sağladı.

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