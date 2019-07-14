15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Tyler Boyd'u yarın duyurması beklenen siyah-beyazlı kulüp, iki isim için yeni girişimler yaptı. Bu hafta içinde sürpriz imzalar olabilir.
Giriş Tarihi: 14.07.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56
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