Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

RICARDO QUARESMA'YA DA BAĞLI

Bu gelişme Ukrayna basınında da yer aldı. ukrainefootball sitesi, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için yeni bir girişimde bulunduğunu yazdı. Öte yandan yönetimin, Tyler Boyd'la anlaşılmasına rağmen Yevhen Konoplyanka konusunda da ısrarcı olmasında Quaresma'nın durumundaki belirsizlik olduğu kaydedildi.