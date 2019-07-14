15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Tyler Boyd'u yarın duyurması beklenen siyah-beyazlı kulüp, iki isim için yeni girişimler yaptı. Bu hafta içinde sürpriz imzalar olabilir.

Giriş Tarihi: 14.07.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56
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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

Ve Beşiktaş'ta taraftarların sabırsızlıkla beklediği transfer gelişmeleri başlıyor. Bir süredir Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı bekleyen siyah-beyazlı kulüp, bu hafta içinde sevenlerini coşturacak.

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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

İlk olarak anlaşmaya varılan sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u duyurması beklenen yönetimin asıl bombaları ise çok başka...

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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

Bunlardan ilkinin bir süredir görüşmelerin yapıldığı Yevhen Konoplyanka olması bekleniyor. Schalke'den ayrılacağı açıklanan Ukraynalı kanat oyuncusuna teklif yapan siyah-beyazlıların, rakamı biraz daha yükseltip 3.5 milyon euro civarına çıkardığı bildirildi.

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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

RICARDO QUARESMA'YA DA BAĞLI

Bu gelişme Ukrayna basınında da yer aldı. ukrainefootball sitesi, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için yeni bir girişimde bulunduğunu yazdı. Öte yandan yönetimin, Tyler Boyd'la anlaşılmasına rağmen Yevhen Konoplyanka konusunda da ısrarcı olmasında Quaresma'nın durumundaki belirsizlik olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor

Bir süredir ülkesi Portekiz'de görüşmeler yapan Ricardo Quaresma ile yolların ayrılması ihtimali bu transferde etkili olacak. Bir başka konu ise maaşları düşürmeye çalışan yönetimin oyuncuya vermeyi düşün-- düğü yüksek ücretin takımdaki dengeleri bozmasından korkuluyor.

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