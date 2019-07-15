15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, borçlarını yapılandırmasının ardından transferde atağa kalktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden ve Guimaraes'in ABD'li yıldızı Tyler Boyd ile anlaşma sağlayan Kara Kartal, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 13:59
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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği isimleri renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Siyah-beyazlı yönetim, kulübün bütçesini aşmamak için transferde önceliğini satın almaktan çok kiralamaya veriyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Beşiktaş'la ilgili son iddia ise İtalyan basınından geldi.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Football Italia adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın ısrarla istediği Riza Durmisi karar aşamasında.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük rakibinin Olympique Marsilya olduğu ifade edilirken, Lazio'nun oyuncuyu siyah-beyazlılara göndermeye sıcak baktığı bildirildi.

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