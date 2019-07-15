Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Tyler Boyd derken...

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, borçlarını yapılandırmasının ardından transferde atağa kalktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden ve Guimaraes'in ABD'li yıldızı Tyler Boyd ile anlaşma sağlayan Kara Kartal, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...