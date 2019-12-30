30 Aralık 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye sürpriz aday! Tolga Zengin...
Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a gönderilmesinden sonra, Liverpool'dan Loris Karius 2 yıllığına kiralanmıştı. Bu transfer için İngiliz devine 2.5 milyon euro veren siyah-beyazlılar, genç kaleciye de yıllık 1.7 milyon euro taahhüt etmişti. Fakat Alman kaleci Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemedi... Ligin ikinci devresi için Karius'u yedekleyecek bir kaleci arayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi... Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan Tolga Zengin, Beşiktaş'ın radarına girdi! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:12
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