30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye sürpriz aday! Tolga Zengin...

Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a gönderilmesinden sonra, Liverpool'dan Loris Karius 2 yıllığına kiralanmıştı. Bu transfer için İngiliz devine 2.5 milyon euro veren siyah-beyazlılar, genç kaleciye de yıllık 1.7 milyon euro taahhüt etmişti. Fakat Alman kaleci Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemedi... Ligin ikinci devresi için Karius'u yedekleyecek bir kaleci arayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi... Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan Tolga Zengin, Beşiktaş'ın radarına girdi! İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:12
  • 1
  • 6
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz aday!

Beşiktaş, Fabri'nin ayrılmasından sonra kalede inişli çıkışlı performans sergileyen Loris Karius'tan beklediği verimi alamamıştı.

  • 2
  • 6
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz aday!

Siyah-beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 56 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 79 gol gördü ve sadece 12 maçta kalesini gole kapatabildi.

  • 3
  • 6
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz aday!

Bu kapsamda sezonun ikinci yarısı için onu yedekleyecek bir kaleci arayışına giren Kartal'da sürpriz bir isim gündeme geldi...

  • 4
  • 6
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz aday!

TOLGA GERİ DÖNÜYOR!
Sezon başı sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan Tolga Zengin, tekrar siyah-beyazlıların radarına girdi...

  • 5
  • 6
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz aday!

Beşiktaş ayrılığı sonrası bir kulüple anlaşmayan Tolga, ilk devreyi kulüpsüz kapattı. Kaleci antrenörü Sambade ile bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör