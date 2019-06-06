06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Beşiktaş, şubat ayında Napoli'den ayrılarak Çin ekibi Yifang'a transfer olan Marek Hamsik'in peşine düştü. Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor!

Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 17:59
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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı.

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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı.

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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi.

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Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi.

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