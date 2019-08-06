Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluık mücadelesi verecek olan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





