06 Ağustos 2019, Salı

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluık mücadelesi verecek olan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:24
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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Uzun süredir Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlarla taraftarını üzen siyah-beyazlılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz ile ilgili ortaya atılan iddia, Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak cinsten.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...

Akşam'ın haberine göre Burak Yılmaz 10 gün içerisinde yeni takımına imza atacak.

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