06 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluık mücadelesi verecek olan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:24
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