17 Haziran 2019, Pazartesi

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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

Beşiktaş transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni bir kadro yapılanmasına gidiyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğun yeni sahibi, Abdullah Avcı ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kartal birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Son olarak rotasını bir Sambacı'ya çeviren siyah-beyazlılar transferde mutlu sona çok yakın.

Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 09:01
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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

Süper Lig'de resmi transfer sezonu yarın başlıyor.

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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

Geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı.

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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar gözünü son olarak Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Gerson'a çevirdi.

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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

İsmi Beşiktaş'la anılmaya başlayan Gerson için İtalyan medyasından yeni iddialar ortaya atıldı.

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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlıların, Brezilyalı orta saha için Roma'ya teklif yaptığı belirtildi.

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