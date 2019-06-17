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Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor
Beşiktaş transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni bir kadro yapılanmasına gidiyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğun yeni sahibi, Abdullah Avcı ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kartal birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Son olarak rotasını bir Sambacı'ya çeviren siyah-beyazlılar transferde mutlu sona çok yakın.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 09:01
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