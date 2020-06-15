15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın siyah-beyazlılar adına önemli kararlar aldı.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 10:39
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etmişti. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan siyah beyazlılar 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

İLK YARI ÇÖP!
Beşiktaş tekink direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı konuşmada, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hangi kafayla sahaya çıktılar, inanılır gibi değil" diyerek oyuncularına sitem etmişti.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Öte yandan Yalçın, "Biz, bazı şeyleri değiştireceğiz, bu kesin! Ersin ve Rıdvan'ın performansından çok memnunum. Bu arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz." diyerek yeniliklerin geleceğini ifade etmişti.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Öncelikle takımdan ayrılacak isimleri belirleyecek olan Kartal'da birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı bildirildi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Takımda kiralık oynayan Rebocho, Diaby ve Elneny gitmesine kesin gözle bakılırken Adem Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için gelecek teklifler değerlendirilecek.

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