Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonunda...

Öte yandan Yalçın, "Biz, bazı şeyleri değiştireceğiz, bu kesin! Ersin ve Rıdvan'ın performansından çok memnunum. Bu arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz." diyerek yeniliklerin geleceğini ifade etmişti.