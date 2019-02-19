20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

Arap basını, Beşiktaş'ın Al İttihad'ı çalıştıran Bilic'i istediğini iddia ederken İspanyollar ise "Guti stajını bitirdi, seneye takımı o çalıştıracak" diye yazdı.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 23:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 07:44
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda takımın başında kimin olacağına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, sezon bitimi ile birlikte A Milli Takım'ın başına geçeceğinin konuşulduğu ortamda, yeni teknik direktör adayları arasına Slaven Bilic de eklendi.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

Bu iddia, Arap basınından geldi... Arabia.eurosport. com'da yer alan habere göre Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'ı çalıştıran eski teknik direktörü Slaven Bilic ile görüşme yaptı.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

Bilic'in teklife olumlu yaklaştığı ifade edilse de, Al İttihad yönetiminin Hırvat teknik adamı bırakmayacağının da altı çizildi.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

Bu arada İspanyol ve İtalyan basını, Şenol Güneş'ten sonra takımın başına Guti'nin geçeğini öne sürdü.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!

İspanyol basınında çıkan haberlerde, "Lopetegui'nin ayrılmasının ardından Real Madrid'de teknik direktör olarak ismi anılan Guti için bu kez de Beşiktaş şansı doğdu. Şenol Güneş'le birlikte stajını da yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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