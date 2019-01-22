23 Ocak 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta sağ beke Advincula!

Beşiktaş, Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Advincula için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 08:39
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Beşiktaşta sağ beke Advincula!

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Luis Advincula için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

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Beşiktaşta sağ beke Advincula!

Meksika temsilcisi Tigres'ten kiralık olarak Vallecano'ya giden Advincula'yı takip eden 3 takım olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaşta sağ beke Advincula!

İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan Real Sociedad maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid de girişimlerde bulundu.

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Beşiktaşta sağ beke Advincula!

Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.

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Beşiktaşta sağ beke Advincula!

Daha önce Bursaspor'da da görev yapan Advincula bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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