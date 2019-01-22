23 Ocak 2019, Çarşamba

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"Beşiktaş’ın Love’a borcu var"

Beşiktaş ile sözleşme fesih şartlarında son noktaya gelen Brezilyalı yıldız evini boşalttı, eşini de ülkesine gönderdi.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 08:50
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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Siyah beyazlılar, satış listesine konulan Vagner Love ile sözleşmeyi karşılıklı feshetmek için geri sayıma geçti.

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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Öyle ki Brezilyalı oyuncu İstanbul'daki evini boşalttı, eşi Lene'yi de Brezilya'ya yolladı.

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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Sambacının bu hafta içinde sorunlarını halledecek Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Öte yandan Vagner Love ile ilgili Corinthians Sportif Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.

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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Alves, yaptığı açıklamada "Love bizim teklifimizle ilgileniyor. Bir süredir gündemimizde olan bir oyuncu."

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