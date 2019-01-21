23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan flaş Quaresma açıklaması!

Beşiktaş'ın futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 20:30
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Beşiktaştan flaş Quaresma açıklaması!

Radyospor'a konuşan Kavalcı, "Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol hocaya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi'' dedi.

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Beşiktaştan flaş Quaresma açıklaması!

Transfer konusuna da değinen Ahmet Kavalcı, ''Şenol hoca bize 'Giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz. Babel'in yerine bir başka futbolcu alınmayacak. Şenol hoca Mustafa Pektemek, Lens, Güven, Quaresma var diyor. Babel'in yerine bir oyuncu talep etmedi'' şeklinde konuştu.

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Beşiktaştan flaş Quaresma açıklaması!

Akhisar Belediyespor'un kadroya 13 yabancı futbolcu almasıyla ilgili TFF'ye hükmen galibiyet başvurusu yapıp yapmayacakları konusunda ise Kavalcı, ''Yönetim olarak konuyu görüşmedik. Başkan özel işleri için ABD'de... Dolayısıyla bu konuda almış olduğumuz bir karar yok'' dedi.

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Beşiktaştan flaş Quaresma açıklaması!
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Beşiktaştan flaş Quaresma açıklaması!
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