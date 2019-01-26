26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresma'ya büyük tepki! İşte yorumlar

Beşiktaş'ı Erzurumspor karşısında 10 kişi bırakan Quaresma'ya maç sonunda sosyal medyada yoğun tepki vardı. İşte o yorumlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 00:50
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Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresmaya büyük tepki! İşte yorumlar
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Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresmaya büyük tepki! İşte yorumlar
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Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresmaya büyük tepki! İşte yorumlar
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Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresmaya büyük tepki! İşte yorumlar
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Beşiktaşlı taraftarlardan Quaresmaya büyük tepki! İşte yorumlar
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