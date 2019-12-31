31 Aralık 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti
Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:40
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı