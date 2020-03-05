Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirve yarışından geri kalmak istemeyen siyah-beyazlılarda tek hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ve sakatlığı devam eden Gökhan Gönül yerine kimi oynatacağı da belli oldu. İşte siyah-beyazlı ekipteki eksiklikler ve ceza sınırındaki isimler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...