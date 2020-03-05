05 Mart 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirve yarışından geri kalmak istemeyen siyah-beyazlılarda tek hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ve sakatlığı devam eden Gökhan Gönül yerine kimi oynatacağı da belli oldu. İşte siyah-beyazlı ekipteki eksiklikler ve ceza sınırındaki isimler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:08
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

VODAFONE PARK'TA ZORLANIYOR
Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

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