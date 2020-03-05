05 Mart 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine kim oynayacak? İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirve yarışından geri kalmak istemeyen siyah-beyazlılarda tek hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ve sakatlığı devam eden Gökhan Gönül yerine kimi oynatacağı da belli oldu. İşte siyah-beyazlı ekipteki eksiklikler ve ceza sınırındaki isimler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:08
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