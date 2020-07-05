05 Temmuz 2020, Pazar

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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna yeni takviyeler yapmayan çalışan Kartal, bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 12:33
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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan Beşiktaş oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Sözleşmesi devam eden yüksek ücretli oyunculara yolları ayırıp hem bonservis kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah beyazlılarda Domagoj Vida yeni sezon planları içinde yok.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan Hırvat stoperin sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılması için yönetim menajerine talimat verdi.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

4.5 YILDA TOPLAM 15 MİLYON EURO
2017-18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Hırvat Milli Takımı'nda da görev yapan Vida'ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi.

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