Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna yeni takviyeler yapmayan çalışan Kartal, bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...