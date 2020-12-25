Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası flaş yorum! "Bal gibi golü iptal etmesi..."

Beşiktaş dün yine derli topluydu, takım olarak ışıl ışıl parladı. Sahanın yıldızı hiç kuşkusuz ki tek golün asistini yapan Rachid Ghezzal'di. Takımı çok organize etti ve harika paslarıyla gözümüzün futbol pasını sildi. Son haftaların formda isimleri Necip ve Rıdvan yoktu ama onların yerine forma giyen N'Sakala ve Rosier de günündeydi. Beşiktaş'ta as-yedek kavramı kalmamış olmaması da büyük avantaj. Kartal, 3 puanla şampiyonlukta iddiası sürdürdü.