30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa'ya gitme planları yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda yıldız oyuncunun takımdan ayrılarak Avrupa devine transfer olacağı öne sürüldü. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:50
ABONE OL
  • 1
  • 22
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve TFF'nin 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu maçlar için Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem transfer...

  • 2
  • 22
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Siyah-beyazlılar, sezon sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almayı planlıyor.

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Kara Kartal, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle iç transferde yüksek maaş alan ve maaşında indirime gitmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Dış transferde de dünyanın dört bir yanından oyuncu izlemeye devam eden siyah-beyazlılar, halihazırda bulunan ekonomik problemlere corona virüsü salgınının getirdiği maddi kaybın da eklenmesi nedeniyle kiralık ya da bonservis bedeli elinde olan oyunculara yönelecek.

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Transfer önceliğini bu şekilde belirleyen yönetim, kadroda düşünülmeyen ve bonservis bedeli elde edebileceği isimlere gelen teklifleri değerlendirerek transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör