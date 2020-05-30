30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İşte siyah-beyazlıların idmanından kareler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:44
ABONE OL
  • 1
  • 9
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta bugün basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü.

  • 2
  • 9
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

  • 3
  • 9
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

  • 4
  • 9
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.

  • 5
  • 9
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör