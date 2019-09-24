24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, büyük bir depremle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, başkanlık görevini resmen bırakacağını açıkladı. Orman, "Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım" dedi. Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmesi sonrası siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının kim olacağı merak konusu oldu. İşte adaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 13:59
  • 1
  • 13
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

Fikret Orman, 2019 yılı Mayıs ayında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen ve Hürser Tekinoktay ile yarıştığı olağan seçimli genel kurulda 4 bin 899 geçerli oyun 2 bin 882'sini alarak yeniden başkanlığa seçilmişti.

  • 2
  • 13
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

Aradan geçen süre zarfında birçok oyuncu değişikliği yaşanan kulüpte Şenol Güneş ayrılırken teknik direktör Abdullah Avcı olmuştu.

  • 3
  • 13
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

Bu değişiklikler sonrası Beşiktaş, geride kalan 5 haftada sadece 5 puan toplayabildi. Durum karşısında sessizliği bozan siyah beyazlı taraftarlar, Orman ve yönetimini hatta Abdullah Avcı'yı dahi istifaya davet etti.

  • 4
  • 13
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

İSTİFA BÖYLE GELDİ...

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.

  • 5
  • 13
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

FORVET TRANSFERİ YAPILMADI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör