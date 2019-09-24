24 Eylül 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, büyük bir depremle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, başkanlık görevini resmen bırakacağını açıkladı. Orman, "Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım" dedi. Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmesi sonrası siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının kim olacağı merak konusu oldu. İşte adaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 13:59
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