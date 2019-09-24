Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

İSTİFA BÖYLE GELDİ...

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.