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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'den yönetime flaş bir talep geldi. Maaş konusunda görüşmelerin sürdüğü 24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan isteği sonrasında görüşmeler tıkandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:31
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Beşiktaş'ta geleceği en tartışmalı isimlerin başında 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz geliyor...

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan, bir süredir siyah-beyazlı yöneticilerle mukavele yenileme görüşmeleri yapıyordu.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Ancak Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş ile Dorukhan Toköz arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. İşte nedeni...

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni kontrat için yıllık 15 milyon TL'nin yanı sıra imza parası da isteyince görüşmeler tıkandı.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş talep! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Dorukhan'a senelik 7 milyon TL garanti ücret maç başına da 100 bin TL öneren Beşiktaş yönetimi ise, bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmüyor.

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