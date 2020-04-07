07 Nisan 2020, Salı

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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek sol bek oyuncusu Caner Erkin'in, eski takımı Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülmüştü. Siyah-beyazlılar Caner'e teklifini sundu ve bekleyişe geçerken, deneyimli oyuncunun alternatifini de buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:41
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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

Beşiktaş transferde işini sıkı tutuyor… Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy olarak belirledi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

ÖNCELİK CANER ERKİN'DE

Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Arsenal ve M. City formalarını giyen Clichy'yi Beşiktaş, 2017'de istemiş ama Fransız sol bek Başakşehir'e gitmişti. Kartal, Caner'in durumuna göre yeniden Clichy'nin kapısını çalabilir.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!

BAŞAKŞEHİR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Başakşehir de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Clichy ile yola devam etmek istiyor. Bu sezon iyi bir performans gösteren 34 yaşındaki Fransız sol bek için çetin bir savaş yaşanması bekleniyor.

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