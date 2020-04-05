Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi"

"MANCHESTER CITY BENİ İSTEDİ"

İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takım'a da çağrılmıştım, A Milli Takım'da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım.