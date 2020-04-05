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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi"

Bir dönem Beşiktaş forması terleten Batuhan Karadeniz, futbolculuk kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde İngiliz devi Manchester City'nin kendisini istediğini söyleyen Karadeniz, Kara Kartal'ın bu transfere izin vermediğini de ifade etti. İşte Batuhan Karadeniz'in o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 13:56
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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi

Türk futbolunun gezgin golcüsü Batuhan Karadeniz, kariyerine dair flaş itiraflarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Karadeniz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi

"MANCHESTER CITY BENİ İSTEDİ"

İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takım'a da çağrılmıştım, A Milli Takım'da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım.

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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi

"TRABZONSPOR'A FAYDALI OLMAK İSTERDİM"

Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum; Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim. Galatasaray'a da transferim olmak üzereydi ama olmadı. Benim nasibimden dolayı olmadı.

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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi

"FATİH HOCA'NIN YERİ BENDE ÇOK ÖZELDİR"

Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle; Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir.

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Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf! Beşiktaş beni Manchester City'e vermedi

"ŞU ANDA BEŞİKTAŞ ZOR"

Sergen Hoca, Beşiktaş'ta mutlaka başarılı olur. Sergen Hoca futbolcunun dilinden anlar ve en iyi verimi alır. Sergen Hoca ile Dolmabahçe'de bir çay içeriz. Onun için çağırır. Şu anda Beşiktaş zor.

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