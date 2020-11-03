03 Kasım 2020, Salı

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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçen Beşiktaş'ta, taşlar saha içinde yerine oturmaya başladı. Fakat siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı yıldız isim için yönetime talimat verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 03.11.2020 11:27
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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla büyük umutlarla transfer ettiği Adem Ljajic'in durumu içler acısı.

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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Sezon başından beri büyük bir performans düşüklüğü yaşayan 29 yaşındaki Sırp yıldız bir türlü bekleneni veremiyor.

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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Geçen sezondan bile daha kötü durumda olan siyah-Beyazlı oyuncunun moralsiz hali başta Sergen Yalçın olmak üzere teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Adem Ljajic'in isteksiz ve bezgin hali nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor

Takvim'in haberine göre; Yıldız oyuncunun fizik olarak da eksikliği bulunuyor.

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