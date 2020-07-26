Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Beşiktaş kötü gidişat sonrası Abdullah Avcı'yla yollarını ayırmış ve yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamla yeniden doğmuş ve 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada kapatmıştı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket ederken, listede tam 10 isim bulunuyor. İşte o isimler ve detaylar...