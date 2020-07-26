26 Temmuz 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...
Beşiktaş kötü gidişat sonrası Abdullah Avcı'yla yollarını ayırmış ve yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamla yeniden doğmuş ve 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada kapatmıştı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket ederken, listede tam 10 isim bulunuyor. İşte o isimler ve detaylar...
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı