26 Temmuz 2020, Pazar

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Beşiktaş kötü gidişat sonrası Abdullah Avcı'yla yollarını ayırmış ve yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamla yeniden doğmuş ve 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada kapatmıştı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket ederken, listede tam 10 isim bulunuyor. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:23
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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig'i 3'üncü bitiren Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Şu ana kadar Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren oyunculardan N'Sakala ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Papiss Cisse için de görüşmelerde bulunmayı sürdürüyor.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Bu transferin de olumlu sonuçlanması oldukça yakın. Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan almayı istediği üçüncü isim olan Welinton konusunda da girişimler takas üzerinden devam ediyor.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

Öte yandan kaleci transferi de Beşiktaş'ın önemli gündem maddelerinden birisi durumunda.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Listede tam 10 isim...

GÖKHAN AKKAN VE VOLKAN BABACAN'DA BONSERVİS SORUNU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı basın toplantısında "Yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına yerli ve tecrübeli bir kaleci alacağız" açıklamasının ardından gözler Süper Lig'de oynayan yerli ve tecrübeli kalecilere yöneldi.

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